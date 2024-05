Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delfingen: baisse de 2,5% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Delfingen indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 113,6 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2024, en baisse de 2,5% en données totales et de 5,4% en organique, après une activité record au premier trimestre 2023 (en croissance de 14%).



Les ventes issues du marché mobilité ont diminué de 5,5% à 94,1 millions d'euros, alors que celles sur le marché industriel ont augmenté de 15,5% à 19,5 millions, bénéficiant de la contribution de l'acquisition de Reiku.



L'équipementier automobile souligne toutefois que son chiffre d'affaires ressort pour le mois d'avril de nouveau en croissance soutenue, toutes ses régions et l'essentiel de ses activités étant en progression.





Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris -1.76%