Delfingen: baisse de 15% du RNPG annuel

(CercleFinance.com) - Delfingen publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 14,8% à 6,9 millions d'euros au titre de l'année écoulée, avec une marge opérationnelle courante progressant de 1,2 points à 6,2% du chiffre d'affaires, supérieure à son dernier objectif d'environ 6%.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'est accru de 9,5% à 456,7 millions d'euros, dont une activité mobilité en croissance de 8,3%, en surperformance de 70 points de base par rapport au marché automobile mondial.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 14 juin le versement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de 2023, en hausse de 80%, 'témoignant de la confiance du management dans les fondamentaux du groupe'.





