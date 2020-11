Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : augmentation de capital réalisée Cercle Finance • 25/11/2020 à 14:56









(CercleFinance.com) - Delfingen Industry annonce avoir levé 3,33 millions d'euros lors de son augmentation de capital avec maintien du DPS à travers l'émission de 222.176 actions nouvelles au prix unitaire de 15 euros. La demande de souscription s'est élevée à 166,59% du montant initial. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 27 novembre. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes, déjà négociées sur Euronext Growth. Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres suite à l'acquisition, le 1er septembre, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes auprès des partenaires financiers.

Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +7.80%