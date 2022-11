Delfingen affiche un plus grand optimisme sur ses ventes annuelles

(AOF) - Delfingen a revu à la hausse l’anticipation de chiffre d’affaires 2022 à 410-415 millions d'euros contre plus de 380 millions d'euros auparavant. Il vise par ailleurs un taux de marge opérationnelle de 5% pour l’année 2022. Delfingen précise pourtant rester très prudent sur les anticipations de marché. " La situation mondiale des marchés reste très perturbée (guerre en Ukraine, approvisionnement de la chaîne logistique, prix des matières premières et de l’énergie) ", fait remarquer la société.

Delfigen a réalisé au troisième un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 110 millions d'euros. La croissance interne du spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués s'est élevée à 20,3%. Il reste très prudent sur les anticipations de marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.