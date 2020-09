Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : acquisition d'activités de Schlemmer confirmée Cercle Finance • 01/09/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Delfingen annonce ce jour l'acquisition définitive des activités de Schlemmer, sur le territoire Europe/Afrique. 'Schlemmer est un groupe industriel allemand spécialisé dans la protection des câblages et la fabrication de pièces injectées pour l'automobile. Faisant face à des difficultés opérationnelles et financières, Schlemmer a été placé en procédure préliminaire de liquidation judiciaire le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Munich, procédure confirmée le 1er mars 2020', rappelle le groupe.

Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris -1.07%