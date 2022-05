Delfingen a cédé ses activités en Russie

(AOF) - Delfingen Industry a annoncé le 25 mars dernier la suspension de ses activités en Russie opérées dans son usine de Nizhny Novgorod. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués a alors enclenché un processus de cession de son entité russe au management local. Cette cession est effective à compter de ce lundi suite à la levée de toutes les conditions suspensives.

Le prix de cession sera intégralement reversé par Delfingen à sa Fondation d'entreprise, qui œuvre autour de 5 piliers que sont l'accès à un logement décent, la compensation du handicap, l'accès à la santé et à l'éducation et la préservation de l'environnement.

Pour rappel, le site de Nizhny Novgorod a intégré le groupe Delfingen le 1er septembre 2020 suite au rachat de Schlemmer. Il compte 60 collaborateurs avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 millions d'euros pour l'exercice 2021, soit environ 1,6 % du chiffre d'affaires global du groupe.

Delfingen a rappelé que cette opération impactera les résultats du 1er semestre 2022 d'une charge d'ajustement non-cash correspondant à la contribution de l'entité Russe aux capitaux propres du groupe. Celle-ci s'élevait à 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Objectifs revus à la baisse

Du fait des pénuries, les chaînes de montage des constructeurs doivent parfois s'arrêter, se répercutant sur l’activité des équipementiers, qui les alimentent en flux tendus. A cela s’ajoute le bond du prix des matières premières et de l'énergie, détériorant les marges. Plusieurs équipementiers, parmi lesquels Plastic Omnium et Forvia (ex Faurecia), avaient ainsi abaissé leurs perspectives en 2021.