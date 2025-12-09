Dékuple, Renault, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Catana Group

Sans surprise, les comptes de l'exercice 2024-2025 de Catana Group sont dégradés, dans un marché en retrait depuis 2023. Sur la période, le résultat net part du groupe est toujours un bénéfice, mais ce dernier s'est affaissé en passant de 29,7 à 13,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance à 17,4 millions d'euros, contre 38,1 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires a fondu de 23,79%, à 174,9 millions d'euros. La marge brute a reculé de 130 à 92 millions d'euros.

Dékuple

Dékuple présente Ambition 2030, son nouveau plan stratégique "destiné à renforcer sa position de leader européen de la communication et du data marketing". Sur la période 2025-2030, la société vise un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros, dont 85% issu du digital, 320 millions d'euros de revenu net et 13 à 15% de marge d'Ebitda retraité. Pour soutenir cette trajectoire, 150 millions d'euros d'investissements sont prévus sur la période, dont 50 millions consacrés aux actifs technologiques et 100 millions dédiés aux acquisitions structurantes et aux rachats de minoritaires.

Drone Volt

Drone Volt a annoncé avoir mandaté une banque américaine en vue d'une cotation au Nasdaq. Le constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne a engagé une réflexion stratégique afin de rechercher la meilleure valorisation possible de ses technologies et de ses actifs après avoir renforcé sa présence en Amérique du Nord et ses deux dernières augmentations de capital (mars et juillet 2025) assurées principalement par des investisseurs américains.

Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe de casinos précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Median Technologies

Median Technologies a signé un accord mondial non exclusif de distribution commerciale avec un acteur majeur américain de la santé. L'accord porte sur la future commercialisation d'eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l'IA et développé par la société française pour le cancer du poumon.

Medincell

La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale dévoilera ses résultats du premier semestre.

Renault

Renault Group et Ford annoncent former un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, en commençant par deux véhicules électriques abordables en Europe, sur la plateforme Ampere de Renault Group. Les deux sociétés étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'acquisition de Cyqueo en Allemagne. Spie élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforce ses capacités de conseil et d'intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes. Fondée en 2003 par Philipp et Patric Liebold, Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et la mise en œuvre d'un délai de priorité des actionnaires. Cette levée de fonds, d'un montant brut initial de 1,6 million d'euros, sera réalisée par l'émission de 14,274 millions d'actions nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1,840 million d'euros avec l'émission de 16,415 millions actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Stellantis

Stellantis et Bolt, première plateforme de mobilité en Europe, annoncent un partenariat visant à développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Cette collaboration combinera les plateformes AV-Ready de Stellantis – en particulier les plateformes Ek0 pour les fourgons de taille moyenne et les plateformes STLA Small pour les véhicules compacts – avec le réseau opérationnel de Bolt.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé avoir terminé le recrutement des 70 volontaires de l'étude clinique Cardio-Liver, destinée à évaluer l'effet de Totum-448 sur de nombreux facteurs de risques impliqués dans les stades précoces des maladies métaboliques du foie (MASLD) et notamment de la MASH. Le spécialiste de la conception et de la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé a précisé que les résultats de cette étude seront disponibles au second semestre 2026.

Vergnet

Vergnet a dévoilé du retard dans les opérations de regroupement de ses actions annoncées le 3 novembre dernier. Le concepteur, fabricant, installateur et distributeur de solutions de production d'énergies renouvelables a indiqué que ces opérations commenceraient finalement le 12 décembre, pour s'achever le 16 janvier inclus. Les modalités n'ont pas changé, à savoir : 7 600 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro seront échangées contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,76 euro.