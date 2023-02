Dékuple présente un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 10,3%

Analyse sectorielle Communication et Médias

Malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique et à la conjoncture économique, la société maintient le cap de sa stratégie " Ambition 2025 " visant à devenir un leader européen du data marketing.

(AOF) - Dékuple, expert du data marketing cross-canal a enregistré un chiffre d'affaires 2022 de 181,2 millions d'euros, en croissance de 10,3 % par rapport à 2021. La marge brute s'établit à 144,8 millions d'euros, en croissance de 7,5 %. Les activités de Marketing Digital, en hausse de 28 %, représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires annuel (52,5 %), contre 45,3 % l’année précédente.

