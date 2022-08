Dékuplé porté par le dynamisme de ses activités de marketing digital au premier semestre

(AOF) - Le groupe Dékuplé, spécialisé dans le data marketing cross-canal et marque commerciale d’ADLPartner, a enregistré un chiffre d’affaires de 89,1 millions d'euros en croissance de 17,9% au premier semestre 2022. Cette hausse a été stimulée par la forte dynamique des activités de marketing digital (+46,3%). La marge brute du groupe s’établit à 72,0 millions d'euros et progresse de +12,6% par rapport à l’année précédente.

Ses activités de marketing digital, qui représentent 50,8% du chiffre d'affaires consolidé contre 40,9% il y a un an, confirment leur forte croissance avec des ventes en progression portées par le dynamisme du marché du data marketing et par l'attractivité croissante des offres multi-expertes de conseil et d'ingénierie de la société afin d'améliorer les performances marketing et business des marques.

Ses activités à portefeuille demeurent solides malgré une conjoncture défavorable. L'activité Magazines, en retrait de 4% sur une base de comparaison élevée, est marquée par une baisse des rendements commerciaux. Mais celle-ci a a été partiellement compensée par la hausse des prix de la presse magazine. Parallèlement, l'activité Assurances poursuit son déploiement avec une croissance de +27%, portée par l'intégration des actifs stratégiques de l'AssurTech Qape - Kovers depuis fin 2021 et l'élargissement de l'offre à l'assurance santé.

Malgré les incertitudes liées au contexte économique global, Dékuplé, qui fête ses 50 ans cette année, maintient le cap de sa stratégie "Ambition 2025" visant à devenir un leader européen du data marketing. Les ressources financières solides du groupe lui permettent notamment de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d'y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.

Pour mémoire, Dékuplé a réalisé 164,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le groupe emploie plus de 700 personnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.