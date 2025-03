Dékuple, Maurel et Prom, Vivendi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Dékuple

ADLPartner, société mère du Groupe Dékuple, a dévoilé un résultat net part du groupe de 10,1 millions d'euros en repli de 19,1% au titre de son exercice 2024. L'expert en communication et data marketing a par ailleurs déclaré un Ebitda déclaré de 23,6 millions d'euros, en retrait de 5,6%. La marge brute s'affiche à 169 millions d'euros en hausse de 4,8%. Le chiffre d'affaires, porté par le développement du marketing digital, s'élève à 217,8 millions d'euros, en croissance de 9,1%.

Delfingen

L'équipementier automobile signalera ses résultats annuels.

Drone Volt

Drone Volt annonce une augmentation de capital d'un montant de 5 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché 1 bon de souscription d'action, dans le cadre d'un placement auprès d'un investisseur institutionnel américain, Armistice Capital Master Fund Ltd. Cette augmentation de capital vise à renforcer la structure financière du constructeur de drones civils professionnels ainsi que sa présence aux États-Unis. Le réglement-livraison des actions à bons de souscription d'actions est prévu le 2 avril.

Fnac Darty

Fnac Darty S.A. annonce le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations existantes convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027, dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres. Le 25 mars, la Société a réalisé avec succès le placement d'un montant nominal total de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032 , portant intérêt à un taux de 4,750 % par an.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication dévoilera ses résultats annuels.

Icade

Icade annonce l'acquisition de 9 premiers sites auprès du Groupe Casino pour un montant de 32 millions d'euros. Composés de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l'exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, ces sites sont situés à Marseille (13), Montpellier (34), Angers (49), Gassin (83), Villefranche-sur-Saône (69), Riantec (56), Redessan (30) et Savigné-l'Evêque (72).

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés présentera ses résultats annuels.

Legrand

Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de racheter un maximum de 475 000 titres, soit environ 0,18% de son capital, conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 29 mai 2024. "Il est prévu que les achats débutent le 31 mars 2025 pour une période allant jusqu'au 16 mai 2025 au plus tard. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance venant à échéance", précise un communiqué.

Maurel et Prom

Maurel et Prom annonce avoir reçu une notification de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, datée du 28 mars 2025, informant la société pétrolière que la licence spécifique accordée en mai 2024 pour ses activités au Venezuela a été révoquée. Dans le cadre de cette décision, l'OFAC a délivré une licence de transition autorisant M&P à effectuer les transactions nécessaires à la conclusion des opérations précédemment couvertes par la licence désormais révoquée. Cette période de transition est valable jusqu'au 27 mai 2025.

McPhy Energy

Le spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs annoncera ses résultats annuels.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes détaillera ses résultats annuels.

Solutions 30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats annuels.

Teleperformance

La semaine dernière, Teleperformance a gagné 5,13% à 96,30 euros, affichant ainsi l'une des meilleures performances du SBF120. Teleperformance a bénéficié des bons résultats de son concurrent Concentrix. Celui-ci a enregistré au premier trimestre, clos fin février, des revenus et des profits supérieurs à ses attentes. La société américaine d'expérience client a dégagé un bénéfice par action de 2,79 dollars contre 2,57 dollars un an plus tôt. L'action Concentrix a bondi de plus de 26% à Wall Street en 5 séances.

Trigano

Trigano (-15,57% à 104,10 euros ) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 la semaine dernière alors que le recul de son activité pèsera nettement sur sa rentabilité au premier semestre. " L'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production " ayant pesé sur la rentabilité au premier semestre, le résultat opérationnel courant est attendu " dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires ". Berenberg souligne que ce chiffre est inférieur aux 12,8% publiés il y a un an et à sa prévision de 9,7%.

Vergnet

Le spécialiste des énergies renouvelables dévoilera ses résultats annuels.

Vivendi

Vivendi a conclu un accord avec Poste Italiane pour la cession de 15% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM au prix de 0,2975 euro par action pour un montant total de 684 millions d'euros. A l'issue de cette opération, qui interviendra peu après sa notification auprès de l'autorité de la concurrence italienne, le groupe français conservera une participation résiduelle de 2,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de l'opérateur de télécoms italien, et 1,80 % de son capital.

Vranken Pommery

La maison de champagne diffusera ses résultats annuels.

Winfarm

Le spécialiste dans la vente à distance de produits d'agriculture rendra compte de ses résultats annuels.