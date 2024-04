Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dékuple: hausse de 6% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Dékuple publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 6,3% à 12,4 millions d'euros pour l'année passée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en augmentation de 2,6% à 17,5 millions, soit une marge en retrait de 93 points de base à 10,8%.



La société de data marketing cross canal a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 199,7 millions d'euros, en croissance de 10,2%, ainsi qu'une marge brute de 161,2 millions, en augmentation de 11,4%, tirés par l'expansion continue de ses activités de marketing digital.



Compte tenu des résultats 2023 et des investissements prévus en 2024, le conseil d'administration proposera à l'AG du 14 juin prochain un dividende de 1,04 euro par action au titre de 2023. Ce dividende serait mis en paiement le 21 juin.





