Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dékuple: en négociation pour acquérir Brainsonic information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 10:58









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce mener des négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire dans Brainsonic, agence de communication multi-métiers, qui propose et met en exécution des stratégies et des créations destinées à engager les audiences des marques.



Comptant un large portefeuille de clients issus de secteurs différents, cette société rentable et en croissance regroupe environ 120 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 17 millions d'euros en 2022.



La finalisation de cette transaction devrait intervenir dans les prochaines semaines, après l'information-consultation des instances représentatives du personnel et la finalisation de la documentation juridique.





Valeurs associées DEKUPLE Euronext Paris +2.56%