Dékuple en croissance trimestrielle

Analyse sectorielle Communication et Médias

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'autre part, la société fondée en 1972 souhaite "soutenir le développement de ses offres de Marketing Digital par croissance organique et croissance externe".

Côté perspectives, Dékuple, dont l'ambition est de devenir un leader européen du data marketing, entend poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.