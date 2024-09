Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dékuple: croissance de près de 9% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dékuple indique avoir réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente, à 104,6 millions d'euros, et une marge brute en progression de 5,8% à 83,5 millions, 'malgré une conjoncture difficile'.



'L'expansion continue de nos activités de marketing digital reste un moteur essentiel de cette performance', explique son PDG Bertrand Laurioz, précisant qu'elles représentent désormais 63,5% du CA total et enregistrent une marge brute en hausse de 18,6%.



'Avec des fondamentaux solides et les compétences exceptionnelles de nos plus de 1.000 collaborateurs, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance rentable en 2024', poursuit-il.





Valeurs associées DEKUPLE 35,10 EUR Euronext Paris 0,00%