Dékuple: croissance de près de 11% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Dékuple affiche pour les neuf premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de 145,3 millions d'euros, en croissance de 10,7% en comparaison annuelle, dont une marge brute de 117,3 millions, en augmentation de 10,9% par rapport à l'année précédente.



Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 16,6% (après +4,3% au premier et +11,7% au deuxième), 'illustrant la bonne dynamique globale des activités, pourtant pénalisées par la conjoncture économique'.



'Dans un environnement économique toujours volatil, nous anticipons une forte croissance de notre chiffre d'affaires pour l'exercice 2023', déclare Bertrand Laurioz, le PDG du groupe spécialisé dans le data marketing cross-canal.





