Dékuple: croissance de 8,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dékuple annonce avoir enregistré au premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, en croissance de 8,5% par rapport à la même période de l'année précédente, et une marge brute de 41,8 millions, en progression de 5,1%.



'L'essentiel de cette croissance est porté par le développement continu du marketing digital, qui représente désormais 62% du chiffre d'affaires consolidé et affiche une hausse de la marge brute de 15,8%', explique son PDG Bertrand Laurioz.



'Nous poursuivons ainsi notre trajectoire de transformation et d'innovation pour devenir un leader du data marketing en Europe', poursuit-il, se déclarant très confiant dans la capacité du groupe à réaliser une nouvelle année de forte croissance en 2024.





Valeurs associées DEKUPLE Euronext Paris +1.82%