Dékuple: croissance de 28% du RNPG en 2022

(CercleFinance.com) - La société de data marketing cross-canal Dékuple publie un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 28,3% à 10,9 millions d'euros au titre l'année passée, et un résultat opérationnel représentant 11,8% de la marge brute, contre 11% en 2021.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 10,3% à 181,2 millions d'euros et sa marge brute a augmenté de 7,5% à 144,8 millions, le groupe revendiquant ainsi 'une forte croissance de ses activités en dépit d'un environnement géopolitique et économique tendu'.



Compte tenu des résultats 2022 et des investissements prévus en 2023, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 16 juin un dividende de 0,88 euro par action, dividende qui serait mis en paiement le 23 juin.





