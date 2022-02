Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dékuple: croissance de 18% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce avoir réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 164,3 millions d'euros, en croissance de 17,9%, pour un volume d'affaires brut de 316,6 millions, en progression de 10,1%, ainsi qu'une marge brute de 134,6 millions, en croissance de 12,8%.



En termes de chiffre d'affaires, le groupe de data marketing cross-canal (anciennement ADL Partner) a vu son activité stagner, alors que ses activités marketing digital et assurances ont progressé de respectivement 46,2% et 23,9%.



'Ses solides ressources financières lui permettent de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d'y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents', affirme-t-il.





