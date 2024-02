Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dékuple: croissance de 10% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce avoir réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 199,7 millions d'euros, en croissance de 10,2%, ainsi qu'une marge brute de 161,2 millions, en augmentation de 11,4%, malgré une dynamique de marché moins favorable sur le dernier trimestre.



'Nos activités de marketing digital ont été les principaux moteurs de cette performance', précise son PDG Bertrand Laurioz, soulignant qu'elles représentent désormais 60% du chiffre d'affaires contre 36,5% il y a trois ans.



Fort de solides moyens financiers, Dékuple se dit 'attentif aux opportunités de croissance externe, en France et en Europe, dans des domaines complémentaires à fort potentiel' et 'déterminé à réaliser une nouvelle année de croissance en 2024'.





