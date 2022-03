Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dékuple: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Dékuple s'adjuge près de 5% après la publication par le spécialiste du data marketing cross-canal, au titre de 2021, d'un résultat net en croissance de 47% à 9,1 millions d'euros et d'un EBITDA en hausse de 39% à 20,3 millions, soit 15,1% de la marge brute.



Pour rappel, il a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 164,3 millions d'euros, en croissance de 17,9%, pour un volume d'affaires brut de 316,6 millions, en progression de 10,1%, ainsi qu'une marge brute de 134,6 millions, en croissance de 12,8%.



Compte tenu de ces résultats et des investissements prévus en 2022, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 17 juin un dividende de 0,88 euro par action au titre de 2021, dividende qui serait mis en paiement le 24 juin.





