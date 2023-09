Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dékuple: acquisition de l'agence Le Nouveau Bélier information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de data marketing Dékuple annonce prendre une participation majoritaire dans l'agence de conseil en stratégie publicitaire Le Nouveau Bélier, experte du retail marketing, un secteur en fort développement depuis 2020.



'Ce rapprochement, porteur de synergies entre les compétences data-driven de Dékuple et l'expertise en branding et publicité de Le Nouveau Bélier, permet de créer une offre d'accompagnement globale unique pour les acteurs du retail', explique-t-il.



Le Nouveau Bélier est une société rentable, qui réalise plus de trois millions d'euros de marge brute annuelle. La société sera consolidée dans les comptes du groupe Dékuple à compter du 1er juillet 2023.





