Dékuple: acquisition d'Ereferer par Rocket Marketing information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Dékuple annonce l'acquisition de 100% du capital d'Ereferer, plateforme spécialisée dans le Netlinking automatisé, par sa filiale Rocket Marketing, qui pourra ainsi renforcer son offre sur le marché du Brand Content et, plus précisément, du Netlinking.



Entreprise rentable et en pleine croissance sur le marché européen, lancée en 2014, Ereferer est spécialisée dans l'optimisation des stratégies de marketing digital grâce à des solutions self-service.



Avec plus de 65.000 blogs et médias référencés, son catalogue français et international permet à un annonceur, quel que soit son secteur d'activité, de 'trouver des spots pertinents pour sa stratégie de netlinking en France et à l'international'.





Valeurs associées DEKUPLE 35,10 EUR Euronext Paris +1,45%