Deinove : soutenu par l'État pour son projet Boost-ID

(CercleFinance.com) - Deinove annonce queson projetBoost-ID (Bacteria Optimum Output Screening Tool for treating Infectious Diseases) fait partie de 105 projets retenus par l'Etat, sur près de 1000 présentés, dans le cadre du plan France Relance visant à accélérer le développement de nouveaux antimicrobiens.

La subvention, dont le montant devrait être de 500 à 800 kE, est destinée à soutenir le projet Boost-ID, estimé à un peu plus de 1 ME au total, et permettra à Deinove de mettre en place une station industrielle de tri de bactéries à très haut débit, à partir de la microfluidique en gouttes.

'Ce soutien de l'Etat va accélérer la mise en place de notre plateforme de microfluidique, avec l'objectif d'être opérationnels dès la fin 2021, indique Alexis Rideau, directeur général de Deinove.

'Couplée à notre expertise et nos capacités technologiques en biologie synthétique, la micro fluidique est un tournant dans l'histoire de Deinove car elle va nous permettre de réaliser des tests biologiques peu coûteux et à des cadences inégalées pour explorer et exploiter la matière noire microbienne', a-t-il ajouté.