Deinove: réduction de la perte nette annuelle

(CercleFinance.com) - Deinove publie un résultat net de -7,0 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre -7,3 millions en 2020, principalement grâce à la réduction de 12% des charges opérationnelles à 7,9 millions (toujours consacrées à 83% à la R&D).



La société de biotechnologies a constaté 594.000 euros de revenus d'exploitation sur l'exercice (contre 836.000 euros en 2020), dont 174.000 euros de subventions versées et 367.000 euros de chiffre d'affaires dans le cadre d'accords collaboratifs de recherche.



Deinove revendique un solde de trésorerie de +3,8 millions d'euros à fin 2021, contre +2,9 millions un an auparavant. En janvier, une troisième tranche d'obligations convertibles a été souscrite par ESGO Fund, dans le cadre du contrat mis en place en novembre dernier.





Valeurs associées DEINOVE Euronext Paris -0.34%