Deinove: premiers objectifs atteints pour le projet Boost-ID

(CercleFinance.com) - Deinove a annoncé mardi avoir atteint les premiers jalons de son projet Boost-ID, financé dans le cadre du plan France Relance, avec l'installation opérationnelle de cette plateforme de criblage microfluidique.



La 'cleantech' explique que ses équipes ont atteint les objectifs dans les délais impartis, en qualifiant sur ses locaux de Grabels (Hérault) une plateforme industrielle de tri de bactéries à ultra-haut-débit, basée sur la technologie de microfluidique en gouttes.



Ce projet avait été sélectionné début 2021 par le plan France Relance, parmi 105 projets retenus par l'Etat sur près de 1000 présentés dans le cadre de cet appel à projet.



La microfluidique est basée sur la manipulation à ultra−haut−débit (plusieurs millions d'évènements par heure) de volumes infiniment petits, à l'échelle du picolitre.





