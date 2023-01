Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deinove: liquidation judiciaire, radiation en vue information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 12:25









(CercleFinance.com) - Deinove a annoncé mercredi que le Tribunal de Commerce de Montpellier avait rendu un jugement actant la conversion de la procédure de redressement judiciaire, initiée en novembre dernier, en liquidation judiciaire.



Aucune offre de reprise n'ayant été déposée avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres, fixée au 9 janvier, Deinove avait demandé à Euronext de procéder à la suspension de la cotation de son titre le 11 janvier.



La société biotechnologie française, pionnière de la biodiversité bactérienne et de la résistance aux antimicrobiens, indique que sa cotation restera suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de radiation des titres, qui devrait intervenir prochainement.



Dans l'hypothèse où la liquidation judiciaire ne donnerait pas lieu à distribution d'un boni aux actionnaires, Deinove informerait alors ses actionnaires du fait que leurs actions sont sans valeur.





Valeurs associées DEINOVE Euronext Paris 0.00%