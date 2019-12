DEINOVE : démission du directeur général

(AOF) - Le directeur général de la biotech Deinove, Emmanuel Petiot, a démissionné. Le Dr Charles Woler, actuellement président du conseil d'administration, a été nommé directeur général à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2020. Le conseil d'administration a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement d'un nouveau directeur général. Afin de faciliter la transition et d'accompagner ses partenariats scientifiques et industriels, en cours et à venir, le conseil d'administration a coopté Emmanuel Petiot en qualité d'administrateur, en remplacement de Bernard Fanget, démissionnaire.

"Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre gratitude à Emmanuel Petiot pour son engagement permanent au cours de ces sept années et pour l'enthousiasme avec lequel il a dirigé Deinove et mené son recentrage stratégique sur les antibiotiques et les actifs biologiques à haute valeur ajoutée dans la cosmétique. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière" a déclaré Dr Charles Woler.