Degiro : Tesla, action la plus traitée en 2020

(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'est imposée en 2020 comme la valeur la plus traitée sur les plateformes du courtier en ligne Degiro, tous pays confondus, annonce mercredi le spécialiste néerlandais du trading. Le constructeur californien de véhicules électriques, qui cote sur le Nasdaq, devance en termes de volumes traités par les clients une autre entreprise spécialisée dans la conception de voitures intelligentes et connectées, le chinois NIO, présente, elle, sur le NYSE, indique Degiro dans un communiqué. Suivent ensuite, aux troisième et quatrième places des actions les plus recherchées cette année, deux ténors bien connus de la cote, les américains Apple et Microsoft, eux aussi cotés sur le Nasdaq. Dans l'Hexagone, c'est Novacyt, une société spécialisée dans les solutions biotechnologiques, qui a été l'action la plus échangée par les investisseurs français sur la plateforme Degiro en 2020, suivie de près par les mastodontes Airbus et Total. Degiro, qui appartient désormais au géant allemand du trading flatexDegiro, dit avoir constaté une augmentation de l'intérêt pour l'investissement en Bourse cette année, notamment en raison des taux d'intérêt négatifs et de la volatilité des marchés due à l'épidémie de Covid.

