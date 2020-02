Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Degiro : solide publication pour l'exercice 2019 Cercle Finance • 20/02/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Degiro a fait état ce jeudi, s'agissant de son exercice 2019, d'une nette hausse de son nombre de comptes clients ouverts, portés à 481.614, ce qui témoigne d'une hausse de +35%. De même, les transactions réalisées par les clients particuliers s'affichent en hausse de +10%, pour atteindre 19,16 millions. Il s'agit d'un nouveau record pour Degiro. Sur le seul quatrième trimestre, par ailleurs, Degiro a ouvert 34.123 nouveaux comptes, pour un volume de transactions supérieur à 5 millions. 'La forte augmentation du nombre de comptes a permis à Degiro d'augmenter sa part de marché', commente le groupe, dont le rapprochement avec Flatex est en cours (Flatex ayant d'ores et déjà acquis 9,4% de Degiro).

