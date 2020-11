Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Degiro :plus de 5M de transactions depuis janv 2020 en France Cercle Finance • 10/11/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Degiro annonce être devenu ' le courtier en ligne numéro 1 en France en nombre de transactions exécutées sur les marchés règlementés sur la base des données rendues publiques '. Cette performance est obtenue 6 ans seulement après son lancement en France. ' Leader aux Pays-Bas et en Autriche depuis plusieurs années, la France est désormais le troisième pays dans lequel flatexDegiro devient numéro 1 en nombre de transactions sur la base des données rendues publiques ' indique le groupe. Degiro France a exécuté plus de 5 millions de transactions depuis le début de l'année 2020, et a augmenté sa base de clients français de près de 100% avec plusieurs dizaines de milliers de nouveaux comptes titres ouverts. A l'échelle du groupe, flatexDegiro a exécuté 54 millions de transactions pour près de 1.200.000 clients au cours des trois premiers trimestres 2020 et s'impose comme le leader européen du courtage en ligne à destination des investisseurs particuliers. L'ambition de flatexDegiro est d'acquérir au moins 1% de la population européenne éligible d'ici 2025, ce qui représente plus 3 millions d'individus. ' En tant que première puissance du courtage en Europe, flatexDegiro entend exécuter plus de 100 millions de transactions par an, y compris pendant les années avec une volatilité modérée ' précise la direction. Julien Vallet, Porte-parole de Degiro en France a déclaré: ' Nous sommes très fiers d'avoir amorcé une transformation profonde de notre industrie et de cette performance exceptionnelle et inédite sur le marché français, notamment car nous ne proposons pas encore le compte PEA. Ce résultat confirme le fort potentiel de Degiro en France pour les années à venir '.

