Degiro : de solides performances trimestrielles

(CercleFinance.com) - Les bonnes performances de Degiro se poursuivent : de juillet à septembre 2019, et par rapport à la même période en 2018, le courtier en ligne européen à bas coûts a enregistré une hausse de +7,26% du nombre de ses nouveaux comptes clients, portant le total de comptes clients à 447.491. Ainsi, durant le seul 3e trimestre, 29.810 comptes ont été ouverts. Ces clients ont été actifs puisque le nombre de transactions (pour les particuliers) a grimpé de +22% sur la période, à 4,9 millions d'unités. Le CA du groupe a suivi : +14,8% sur le trimestre, à 15,25 millions d'euros. Sur 9 mois, enfin, les revenus s'affichent à 44,2 millions d'euros. Soit une hausse de +9,4% par rapport à la même période en 2018. Degiro, qui gère tous les ans pour plus de 50 milliards d'euros de transactions dans 18 pays, a par ailleurs indiqué prévoir de proposer une nouvelle version de sa plateforme de trading durant le quatrième trimestre.

Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +5.55% AEX Euronext Amsterdam +0.22%