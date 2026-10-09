Definium en hausse alors que J.P. Morgan attribue une note « surpondérée » à son traitement à base de LSD

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9 octobre - ** L'action Definium Therapeutics ( DFTX.O ) progresse de 4,2% à 35,60 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 84 dollars

** La société de courtage estime que le principal candidat-médicament de Definium, le DT120 ODT, pourrait contribuer à faire évoluer le paradigme thérapeutique dans le domaine des troubles neuropsychiatriques

** Il considère le DT120 ODT, une formulation orale de LSD en cours de développement pour le traitement du trouble dépressif majeur et du trouble anxieux généralisé, comme un « actif à risque réduit » au vu des données disponibles

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 145,7% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** "Bien que les changements macroéconomiques puissent représenter un risque potentiel pour un investissement dans ce secteur, nous voyons plus d’avantages que d’inconvénients pour Definium", indique la société de courtage

** La société s’attend à une période "riche en étapes clés", notamment le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la FDA au premier semestre 2027

** La société de courtage estime que le DT120 ODT pourrait générer près de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé d’ici 2035

** Depuis la dernière clôture, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année