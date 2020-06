Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Défilé militaire à Moscou à la veille d'un référendum constitutionnel Reuters • 24/06/2020 à 07:12









MOSCOU, 24 juin (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine assistera mercredi à un défilé militaire, à la veille d'un référendum qui pourrait lui permettre d'étendre ses pouvoirs jusqu'en 2036. La parade, qui aurait dû avoir lieu le 9 mai pour le 75e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur les nazis, a été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Certains jugent qu'il est irresponsable de l'avoir maintenue dans les circonstances sanitaires actuelles. Lors de l'inauguration d'une cathédrale construite en l'honneur de l'armée russe, Poutine a déclaré lundi que la victoire de 1945 reste un souvenir sacré pour la Russie et une pierre angulaire de son histoire. Le référendum qui se déroulera du 25 juin au 1er juillet porte sur une réforme constitutionnelle qui permettrait à Poutine d'effectuer deux autres mandats de six ans. Telle qu'elle est, la constitution lui interdit de se représenter lorsque son mandat prendra fin en 2024. Selon l'institut de sondage VTsIOM, le "oui" devrait l'emporter avec 67 à 71% des voix. Plus de 14.000 hommes, 200 véhicules blindés et 75 avions doivent prendre part au défilé. (Andrew Osborn; version française Camille Raynaud)

