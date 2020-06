Déficit public : qui s'endette, s'enrichit, souligne Homa Capital

(AOF) - Les déficits publics n'apparaissent plus comme un « problème » mais émergent au contraire comme une condition à la relance des économies européennes post-Covid, observe Homa Capital. Les limites contraignantes de déficit ou de dette publique n'ont aucune justification économique. Il en est de même pour les freins aux interventions de la Banque Centrale sur le marché de la dette. Selon la société de gestion, il est plus que temps d'abandonner ces fétiches et ces tabous au bénéfice d'une politique dédiée au plein emploi.

Comme l'a si bien exprimé Mark Twain, " les vaches sacrées font les meilleurs hamburgers ", conclut Homa Capital.