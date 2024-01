Défense: Lockheed Martin voit ses profits dopés en 2023 sur fond de tensions géopolitiques

A Kharkiv, en Ukraine, le 17 janvier 2024. ( AFP / SERGEY BOBOK )

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a publié des résultats en hausse en 2023 sur fond de tensions géopolitiques multiples, selon un communiqué publié mardi.

Sur l'ensemble de l'année, Lockheed a publié un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars, en forte progression (+21%). Le bénéfice par action, qui fait référence à Wall Street, s'établit aussi en croissance (+27%) à 27,55 dollars sur l'année.

Sur cette même période, le groupe a engrangé 67,6 milliards de dollars (+2,4% sur un an) de revenus, plus qu'anticipé par les analystes de Wall Street. Le chiffre d'affaires s'avère en outre plus élevé que ce que l'entreprise visait.

Chasseurs F-35, hélicoptères, missiles: dans un contexte de guerre en Ukraine, de conflit au Moyen-Orient et de tensions persistantes avec la Chine, le fabricant américain a connu une forte demande.

"Notre solide fin d'année 2023 et nos résultats pour l'ensemble de l'année reflètent la forte demande continue pour notre portefeuille, dans tous les domaines de solutions technologiques de défense avancées", a fait valoir le PDG, Jim Taiclet, cité dans le communiqué.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires est quasi stable à 18,9 milliards de dollars, supérieur là aussi aux attentes du marché.

"À l'horizon 2024 et au-delà, nos opportunités de soutenir la sécurité mondiale pour le gouvernement américain et ses alliés restent solides", a souligné le patron du groupe, qui dit souhaiter "proposer des solutions de dissuasion pionnières et matures pour les clients du monde entier".

Pour 2024, Lockheed table sur des ventes annuelles en progression, comprises entre 68,5 et 70 milliards de dollars. Ses projections pour son bénéfice par action sont toutefois prudentes, compris entre 25,65 et 26,35 dollars, soit moins que pour 2023.