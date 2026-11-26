Défense : l'armée française reçoit des drones intercepteurs produits par Harmattan AI

Deux mois après leur commande, la DGA va livrer aux forces armées les premiers drones intercepteurs d'Harmattan AI. Une acquisition qui illustre l'accélération des procédures d'achat face à la dronisation des conflits.

La Direction générale de l'armement (DGA) va livrer les premiers GOBI Zephyr, à l'issue d'évaluations conduites par le Centre expert référent lutte anti-drone (CeRLAD).

Produits en Île-de-France, ces intercepteurs renforcent les capacités françaises de défense sol-air de très courte portée. Utilisables de jour comme de nuit dans un rayon de 10 km, ils peuvent atteindre 350 km/h et neutralisent leurs cibles par collision directe, sans explosif.

L'interception s'effectue de manière autonome après autorisation humaine de la mission.

Le contrat, structuré en bons de commande, permettra d'ajuster les quantités acquises aux besoins des armées. Ni son montant ni les volumes commandés n'ont toutefois été précisés. Cette acquisition s'inscrit dans la nouvelle démarche de la DGA, qui a créé en 2026 des centres experts référents pour accélérer l'évaluation et l'acquisition de technologies à cycle court.

Harmattan AI poursuit sa montée en puissance

Déjà titulaire de plusieurs programmes de défense en France et au Royaume-Uni, Harmattan AI a livré plusieurs milliers de systèmes robotiques autonomes. L'entreprise privilégie des équipements consommables, peu coûteux et produits en masse, une approche nourrie par les enseignements des conflits contemporains, notamment en Ukraine.

Pour rappel, Dassault Aviation avait noué début janvier 2026 un partenariat stratégique avec Harmattan AI, visant à accélérer l'intégration de l'autonomie maîtrisée et de l'intelligence artificielle dans les systèmes de combat aérien. L'avionneur avait notamment participé à la levée de fonds de série B de 200 millions de dollars de la jeune pousse française.

En fin de journée à Paris, le titre Dassault Aviation progresse de 3,2%, autour des 302 EUR.