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Défense européenne : CSG entraîne Rheinmetall dans sa chute, les analystes relativisent
information fournie par AOF 11/11/2026 à 17:05

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(Zonebourse.com) - Le groupe de défense tchèque CSG (-20%) a entraîné Rheinmetall (-6%) dans son sillage, après avoir abaissé ses prévisions de rentabilité pour 2026 en raison de la chute des prix des munitions d'artillerie conventionnelles. AlsterResearch juge toutefois le repli du groupe allemand injustifié, considérant que les difficultés rencontrées par CSG ne lui sont pas directement transposables.

Dure journée pour CSG : le spécialiste tchèque de la défense abandonne 20% en Bourse après avoir ramené son objectif de marge d'EBIT opérationnel pour 2026 à environ 21%, contre 24% à 25% auparavant. De son côté, Rheinmetall cède près de 6%.

A l'occasion d'une conférence téléphonique organisée aujourd'hui avec les analystes, le directeur financier de CSG, Zdenek Jurak, a reconnu que les prix des munitions à portée standard avaient initialement reculé d'environ 20%, tout en soulignant leur volatilité. Le groupe anticipait auparavant que ces munitions représenteraient encore 40% à 50% de la demande, alors que leur part serait déjà tombée à environ 30%, voire légèrement moins.

Cette évolution, plus rapide que prévu, contraint CSG à écouler ses stocks à des prix inférieurs aux attentes, pesant sur ses marges.

Les analystes de AlsterResearch estime néanmoins que cette pression ne devrait pas affecter Rheinmetall dans les mêmes proportions. Le bureau d'études souligne que les combats en Ukraine, marqués par l'omniprésence des drones, ont réduit l'intérêt tactique des munitions conventionnelles d'une portée inférieure à 25 kilomètres, au profit des projectiles à longue portée.

Or, Rheinmetall produit notamment des obus V-LAP assistés par fusée, capables d'atteindre environ 70 kilomètres, ainsi que des projectiles à propulsion statoréacteur conçus pour dépasser les 100 kilomètres. Le groupe allemand bénéficie également de contrats-cadres gouvernementaux pluriannuels, contrairement aux ventes de stocks de CSG réalisées aux prix du marché.

Pour AlsterResearch, le principal risque de contagion concerne donc les prix des munitions conventionnelles lors des futurs appels d'offres, plutôt qu'un affaiblissement général de la demande.

Le bureau d'études réitère d'ailleurs sa recommandation d'achat sur Rheinmetall, avec un objectif de cours inchangé de 1 050 euros, représentant un potentiel de hausse de 23,1% par rapport au cours de référence retenu dans sa note. Il attend désormais la journée investisseurs prévue les 26 et 27 novembre, estimant que les attentes du marché sont relativement faibles.

Néanmoins, la dégradation des marges de CSG semble avoir agi comme un coup de semonce pour le secteur de la défense européenne avec -4% pour Renk, -3,7% pour Chemring, -2,5% pour Qinetiq ou encore -1,6% pour Babcock et Dassault Aviation.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 17:05:00.

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