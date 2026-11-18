Les valeurs européennes de la défense ont subi une sévère correction ces derniers mois, sans que leurs perspectives de croissance soient fondamentalement remises en cause. Pour Tikehau, cette baisse traduit surtout une normalisation des valorisations, après une période d'optimisme excessif. Les analystes restent néanmoins sélectifs, à l'image de Baader, qui privilégie notamment Rheinmetall, Dassault Aviation et Thales.

Alors que l'ordre mondial qui a émergé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale semble à bout de souffle, le réarmement européen reste une tendance structurelle. Néanmoins, les marchés sont devenus exigeants à l'égard des industriels de la défense, notamment dans un contexte de profonde refonte des champs de bataille où les drones, l'IA et la robotique semblent désormais jouer les premiers rôles.

Rheinmetall, géant germain de la défense, spécialiste ès chars et blindés, semble pour l'instant le grand perdant des opérations : le titre a reculé de plus de 37% en trois mois et lâché 51% depuis le début de l'année. Un "derating" que Tikehau reconnait volontiers comme "assez extrême" et qui traduit, selon la société de gestion, d'avantage une contraction des multiples de valorisation qu'une dégradation des perspectives bénéficiaires. Concrètement, le groupe allemand se négocie désormais autour de 17 fois ses bénéfices attendus sur les douze prochains mois, contre au moins le double quelques mois auparavant...

Les valorisations élevées n'ont en effet laissé aucune marge d'erreur aux industriels. Rheinmetall a ainsi payé cash ses perspectives un peu trop optimistes, révisées à la baisse début novembre, malgré un carnet de commandes représentant plusieurs années de chiffre d'affaires. "Aucun droit à l'erreur quand vous payez aussi cher", résume Tikehau, alors que l'exécution des commandes de l'industriel a aussi suscité des interrogations.

Chez Citi, les analystes relèvent que Rheinmetall a nettement basculé dans le camp des valeurs faisant l'objet d'un positionnement vendeur, les investisseurs ayant réduit leurs positions acheteuses. Cette évolution reflète une dégradation des indicateurs de valorisation et de sentiment de marché, sur fond d'inquiétudes quant à la crédibilité des objectifs à long terme du groupe.

Parmi les autres géants du secteur, Thales, Leonardo et BAE Systems affichent des corrections de l'ordre de 15% sur trois mois. Néanmoins, ce trio semble garder les faveurs des investisseurs, Citi évoquant même "un solide soutien" des marchés. Hensoldt a rejoint le groupe des valeurs faisant l'objet d'un positionnement acheteur consensuel, tandis que QinetiQ s'en est rapproché après la publication de ses résultats, même si la concentration des positions acheteuses reste relativement faible.

Des perspectives bénéficiaires toujours solides

"La grande tendance au réarmement de l'Europe, à la recherche d'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, à la souveraineté de l'Europe, elle est très forte, elle est de long terme", martèle Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion actions chez Tikehau.

Les prévisions de Baader confortent cette lecture. Le bureau d'études anticipe une croissance de 39,1% des bénéfices de Rheinmetall en 2027, après 45,2% en 2026. Le titre se négocie à 16,2 fois les résultats attendus en 2027, avec un potentiel de hausse estimé à... 41,2%.

Le broker recommande également Dassault Aviation à "achat" avec un potentiel de 32,3%, et Thales à "accumuler", avec un potentiel de 29%. Le bureau d'études apprécie notamment la rentabilité des activités d'électronique de défense de ce dernier.

La souveraineté européenne, moteur de long terme

Au-delà des équipements militaires traditionnels, les ambitions européennes de souveraineté ouvrent de nouveaux débouchés, particulièrement dans le spatial. L'Allemagne prévoit d'investir 35 milliards d'euros dans ses capacités spatiales militaires d'ici 2030, tandis que Rheinmetall et ICEYE ont décroché un contrat de 1,7 MdEUR dans la reconnaissance satellitaire.

Par ailleurs, le rapprochement envisagé des activités spatiales d'Airbus, Thales et Leonardo, dans le cadre du projet Bromo, témoigne aussi de l'importance de ces enjeux. L'opération vise à créer un ensemble réalisant environ 6,5 MdsEUR de chiffre d'affaires, avec à la clé des synergies opérationnelles.

Mais les défis de rentabilité restent importants, comme en témoigne la marge d'EBITA de 4,9% affichée par les activités spatiales de Leonardo sur les neuf premiers mois de 2026, contre 8,5% pour l'ensemble du groupe, rapporte Baader.

Par conséquent, si la dynamique du réarmement européen demeure porteuse, les investisseurs se montrent toujours très sélectifs. Après la normalisation des valorisations, les marchés sont attentifs à la capacité des industriels à convertir leurs carnets de commandes en bénéfices sonnants et trébuchants.