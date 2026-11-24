Allianz Trade prévoit un nouveau record de 71 400 défaillances en France en 2027. La construction reste le secteur le plus touché. Selon l'assureur-crédit, la hausse des faillites est encore plus marquée chez les entreprises qui réalisent plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Dans un climat d'incertitude politique et de croissance au ralenti, Allianz Trade dévoile des prévisions peu réjouissantes pour la viabilité de nos entreprises. L'assureur-crédit prévoit une hausse de 1% des défaillances d'entreprises en France en 2027. Le chiffre le plus inquiétant est peut-être celui de l'accalmie. En 2028, quand les défaillances commenceraient enfin à reculer, Allianz Trade en attend encore 69 000. A peine 2 000 de moins que les quelque 71 000 prévues pour 2026. En comparaison, en octobre, deux autres assureurs-crédit avaient publié des prévisions divergentes pour 2027 : Coface tablait sur une hausse de 9% du nombre de défaillances et Atradius sur une baisse d'environ 10%.

800 cas de plus en un an dans l'hébergement-restauration

Dans la construction, le recul a déjà commencé. Sur les douze mois à fin septembre 2026, Allianz Trade recense 14 100 défaillances, soit 3% de moins qu'un an plus tôt. C'est encore un cas sur cinq en France. Dans l'hébergement-restauration, le mouvement est inverse. Le secteur compte près de 800 cas de plus en un an, pour un total de 9 793 ( 9%). Viennent ensuite les services aux entreprises (9 176, 6%), le commerce de détail (8 089, 2%) et les services aux particuliers (7 091, 9%).

"Nous sommes à des niveaux historiquement élevés et nous pensons que cela va s'installer durablement selon notre scénario central. Au T1 2026 en glissement annuel, les faillites ont fait 6%, 5% au T2 et 1% au T3, soit 4% en cumul", explique Maxime Lemerle, responsable de la recherche sur les défaillances chez Allianz Trade. "C'est au-dessus des chiffres de 2019. Certains pourraient dire que c'est moins qu'en 2022, 2023 ou 2024. Mais il faut remettre ça en perspective avec le caractère atypique de ces défaillances avec le Covid et toutes les mesures de soutien aux entreprises, des PGE. C'était une réaction attendue et cela a pris fin", développe Maxime Lemerle à Zonebourse.

Note positive pour nuancer le tableau noir : la France compte 30% d'entreprises actives de plus qu'en 2019. Cela explique une partie de la hausse. Mais rapportées au nombre d'entreprises actives, les défaillances ont aussi augmenté dans 12 des 15 secteurs étudiés. Le commerce automobile, l'industrie manufacturière et les transports figurent parmi les secteurs où le taux de défaillance a le plus progressé.

Au-delà de 15 millions d'euros de CA, les défaillances bondissent de 23%

Sur les douze mois à fin septembre 2026, parmi les entreprises défaillantes dont le chiffre d'affaires est connu, une sur deux réalise moins de 250 000 euros. Cette tranche compte 20 385 cas, en léger recul sur un an (-1%). Entre 2 et 5 millions d'euros, le nombre de cas s'élève à 2 036 ( 10%). Entre 5 et 15 millions, il atteint 741 ( 5%). Au-delà de 15 millions, il passe de 225 à 276. C'est la plus forte hausse parmi les tranches renseignées ( 23%). Le chiffre d'affaires est inconnu dans 30 620 dossiers.

Pour les jeunes entreprises, le cap des trois à quatre ans peut être rude. Les aides du début s'arrêtent et les premiers emprunts arrivent à échéance, alors que l'activité tourne au ralenti. "Il y a [des] aides au démarrage, des financements qui arrivent de façon plus simple. Après trois-quatre ans, tout ça prend fin, il faut commencer à rembourser les premiers emprunts. On va continuer à voir des entreprises en transition qui n'arrivent pas à survivre vu le contexte macro-économique", juge Maxime Lemerle.

Une croissance trop faible pour offrir un répit rapide

Allianz Trade table sur une croissance de 0,5% en France en 2027, après 0,3% en 2026. L'énergie reste chère et l'accès au crédit se resserre. L'assureur-crédit attend une amélioration plus nette à partir de la fin 2027, à condition que les prix de l'énergie se détendent et que le contexte politique se stabilise. Même si le budget proposé est adopté, le déficit public resterait autour de 5,4% du PIB en 2027, comme en 2026.

"La détérioration de la confiance des ménages et l'incertitude politique continueront de peser sur l'activité économique en 2027", estime Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade.

Le risque vient aussi de l'étranger. Allianz Trade prévoit une hausse des défaillances mondiales de 5% en 2026, puis de 1% en 2027. Pour 2026, l'assureur-crédit attend une hausse de 8% en Allemagne et de 12% aux Etats-Unis. Pour une entreprise française, un client étranger en difficulté, c'est une facture qui peut rester impayée. Un fournisseur qui fait défaut, c'est une livraison qui peut s'interrompre. "Le véritable enjeu pour les entreprises françaises n'est plus de savoir si les défaillances vont légèrement augmenter ou diminuer, mais de s'adapter à un environnement où elles resteront durablement élevées", résume Maxime Lemerle.

*Du point de vue méthodologique, Allianz Trade estime qu'une défaillance est une entreprise en situation de défaut généralisé qui fait l'objet de procédures (liquidations judiciaires, redressements judiciaires et sauvegardes). Allianz Trade évite les doubles ou triple comptages (exemple : une entreprise en RJ passe ensuite LJ). L'assureur-crédit comptabilise toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises.