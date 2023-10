Défaillances d'entreprises: Allianz Trade prévoit une hausse de 36% en France en 2023

" En 2024, la réaccélération de l'économie française ne sera pas suffisante pour voir le nombre de défaillances d'entreprises reculer, d'autant plus que les conditions d'accès au crédit ne devraient pas s'assouplir rapidement ", déclare Maxime Lemerle, Responsable des recherches défaillances chez Allianz Trade. " Nous nous attendons donc à observer 57 000 défaillances en France l'année prochaine, soit un niveau stable à celui de 2023, et bien au-delà de ce qui était constaté avant la pandémie (+11%) ".

Allianz Trade note un " effet de rattrapage " dans les secteurs les " plus soutenus par les mesures étatiques déployées face à la pandémie " dont " l'hôtellerie, l'industrie et le commerce ".

(AOF) - « L’année 2023 devrait donner lieu à une nouvelle forte hausse » des défaillances d’entreprises en France, prévoit Allianz Trade, filiale d’Allianz spécialiste de l’assurance-crédit : elles « devraient croître de +36% cette année, après +49% en 2022, pour s’établir à un niveau de 57 000 cas ». Le « fait notable » cette année serait une croissance du nombre de défaillances de grandes entreprises. La société évoque une »normalisation des défaillances » qui « se poursuit » et « s’étend à tous les secteurs d’activité ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.