Défaillances d'entreprise: la hausse ralentit au troisième trimestre (Altares)

(AOF) - Altarès a compté 10 979 défaillances d’entreprises au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 23 % sur un an. Le cabinet souligne qu'à 8,2 %, la part des PME-ETI parmi les sociétés défaillantes est au plus haut depuis le 3e trimestre 2010. 37 000 emplois sont menacés, un indicateur « au plus haut depuis 2016 »:« épiceries, coiffeurs, garagistes, transporteurs interurbains » atteignent des niveaux records de défaillances sur « plus de 10 ans ». Seul point positif, la hausse globale ralentit « pour la première fois depuis 2022 ».

“Depuis début 2022, le nombre de défaillances bondissait en moyenne de 47 % chaque trimestre ", rappelle Thierry Millon, directeur des études Altares, soulignant que si " un taux aussi élevé sur une si longue période est inédit ", " en 2021, les défauts étaient aussi au plus bas depuis 35 ans ". " Les prochains trimestres pourraient également connaître des augmentations plus modérées ", prévoit-il.