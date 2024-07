Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: vers un transfert sur le compartiment général information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - La plateforme de musique numérique Deezer annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le transfert de la totalité de ses actions ordinaires, du compartiment professionnel vers le compartiment général d'Euronext Paris.



Pour les besoins de la réalisation du transfert, le conseil a décidé de réaffecter 120.000 actions ordinaires, afin qu'elles soient placées dans le cadre d'une offre au public en France, prenant la forme d'une offre à prix fixe au prix de 1,66 euro par action ordinaire.



Ce transfert de compartiment Euronext entrerait en vigueur à la date du règlement-livraison des actions ordinaires cédées dans le cadre de l'offre, actuellement prévue le 8 juillet, qui sera confirmée par un avis publié par Euronext Paris à la suite de la clôture de l'offre.





Valeurs associées DEEZER 1,70 EUR Euronext Paris -0,87%