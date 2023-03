Deezer : une partition 2022 en demi-teinte

Analyse sectorielle Communication et Médias

Le groupe a par ailleurs confirmé son ambition de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2025, tout en délivrant une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur cette période.

Côté perspectives, la société lancée en 2007 vise une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, supérieure à 10% en 2023 par rapport à 2022 et une réduction significative de la perte d'Ebitda ajusté en 2023 par rapport à 2022.

(AOF) - Deezer a publié ses résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. La plateforme mondiale de streaming musical a accusé sur la période une perte nette de 168,5 millions d'euros contre une perte de 123,3 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda ajusté apparait à 55,7 millions d'euros contre 64,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge brute ajustée de 98 millions d'euros, en hausse de 16,5%. Le chiffre d'affaires total, en amélioration de 12,8%, s'élève à 451,2 millions d'euros.

