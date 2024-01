Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: renouvelle son partenariat avec TIM au Brésil information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Deezer annonce le renouvellement de son partenariat de longue date avec l'opérateur de téléphonie mobile TIM au Brésil.



Ainsi, les utilisateurs de TIM continueront de bénéficier d'un accès aux nouvelles expériences musicales de Deezer, au catalogue musical complet ainsi qu'à une large gamme de fonctionnalités.



' Pendant près de 10 ans, notre partenariat avec TIM nous a donné l'occasion d'offrir une expérience d'écoute musicale unique auprès de millions de fans au Brésil. Il s'agit d'un partenariat clé qui a contribué à faire du Brésil l'un des plus grands marchés pour Deezer, et nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre partenariat avec TIM ', a déclaré Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer.







