Deezer: renouvelle son partenariat avec Merlin

(CercleFinance.com) - Deezer annonce le renouvellement de son partenariat avec Merlin, le partenaire des indépendants pour les licences de musique numérique.



La nouvelle collaboration vise à garantir une valorisation adaptée et équitable de la musique indépendante en faisant bénéficier les labels, les distributeurs et autres détenteurs de droits membres de l'écosystème Merlin du nouveau modèle de rémunération du streaming centré sur l'artiste développé par Deezer.



Parmi les nouvelles initiatives explorées par les services de streaming, Deezer propose un nouveau modèle de rémunération centré sur l'artiste, uniquement déployé en France à ce jour.



'Ce modèle récompense les artistes et les contenus qui génèrent un engagement actif des fans, redonne toute sa place à la musique et renforce les mesures de détection de la fraude', indique le communiqué.



Jeronimo Folgueira, CEO, Deezer, a salué le déploiement 'd'un mode de rémunération du streaming plus équitable pour les artistes'.







