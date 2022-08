Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deezer: partenariat stratégique avec RTL en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé mardi le lancement de son service de streaming de musique en partenariat avec le groupe de médias RTL en Allemagne.



Dans le cadre de cet accord stratégique, le télédiffuseur va ajouter de la musique à son offre de streaming vidéo en intégrant le catalogue complet de Deezer, ainsi que ses principales fonctionnalités.



Dans un communiqué, la société française dit avoir travaillé en étroite collaboration avec RTL Deutschland afin de développer RTL+ Musik, une offre devant permettre l'accès à 90 millions de titres et à plus de 5000 playlists éditorialisées, ainsi qu'à une expérience utilisateur personnalisée.



RTL+ Musik sera disponible dans le cadre de l'abonnement au service de streaming vidéo RTL+ Max en Allemagne.





