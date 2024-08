Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: partenariat de distribution conjoint avec DAZN information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Deezer annonce un partenariat de distribution conjoint pluriannuel avec DAZN, pour 'proposer à leurs abonnés l'accès à leurs services premium de streaming musical et sportif dans un partenariat couvrant plusieurs marchés européens'.



En France, les deux plateformes permettront d'accéder, avec des parcours d'activation fluides et un paiement simple, à leurs offres avec des expériences musicales et un contenu sportif incluant la Ligue 1 McDonald's, dont les droits ont été récemment acquis par DAZN.



Après ce lancement, un développement dans d'autres pays européens est prévu, débutant avec l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Ils ont aussi l'intention de collaborer à travers des initiatives marketing et de créer des expériences sportives et musicales co-marquées.





Valeurs associées DEEZER 1,82 EUR Euronext Paris -0,27%