Deezer: partenariat conclu avec Cdiscount

(CercleFinance.com) - Deezer indique avoir conclu un partenariat avec Cdiscount qui, dès ce mercredi, offrira quatre mois d'abonnement à Deezer Premium pour l'achat d'une sélection de produits (matériel informatique, téléviseur, son, smartphone, objets connectés) sur son site.



Avant la fin de l'année, la société de streaming musical sera également incluse dans le programme de fidélité 'Cdiscount à volonté', dans le cadre de sa stratégie d'accords de distribution avec des partenaires sur ses marchés clés.



'Ce nouveau partenariat entre Cdiscount et Deezer, entreprises françaises incontournables sur leurs marchés, leur permettra de développer de nouveaux leviers de croissance au bénéfice des clients et de l'industrie musicale', expliquent les deux groupes.





