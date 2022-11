Deezer noue un partenariat avec Bouygues Telecom

(AOF) - Un partenariat de distribution a été conclu entre Deezer et Bouygues Telecom. A compter de ce jour, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming Deezer. Au menu : un catalogue musical de plus de 90 millions de titres ainsi que des fonctionnalités innovantes. Deezer poursuit sa stratégie de croissance B2B grâce à ce nouvel accord clé sur son plus grand marché.

“Ce partenariat, en France, avec Bouygues Telecom offre de réelles opportunités de croissance pour nos deux entreprises” a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général Adjoint de Deezer. “Notre stratégie de développement est claire : nous continuons à apporter de la valeur ajoutée, de l'engagement et de la fidélisation clients à nos partenaires. Deezer a été créé en France, nos ressources technologiques et de développement sont basées à Paris et Bordeaux, notre service de streaming a les fonctionnalités parmi les plus avancées du marché, et il nous est apparu évident que nous puissions proposer ce service aux millions de clients de Bouygues Telecom”.

“En intégrant Deezer à notre offre, nous poursuivons notre stratégie d'agrégateur de contenus”, a déclaré Laure Joslet, Directrice Marketing de Bouygues Telecom. “Nous sommes ravis de cet accord avec Deezer qui a une solide expérience dans la création de partenariats, nous permettant ainsi de proposer à nos clients une nouvelle expérience de streaming musical innovante.”

