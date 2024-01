Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deezer: nomination d'une nouvelle directrice commerciale information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé mardi la nomination d'Ivana Kirkbride au poste de directrice commerciale en vue d'accélérer le développement de ses partenariats et son expansion à l'international.



Cette cadre dirigeante - qui sera basée à Paris - a précédemment occupé des postes à responsabilité au sein de grandes entreprises technologiques telles que Google, Verizon ou Meta, précise la plateforme de musique en ligne dans un communiqué.



L'entreprise explique que la femme d'affaires va notamment lui apporter son expérience d'investisseuse dans les médias digitaux et d'entrepreneure au sein de start-ups disruptives.



Elle est notamment reconnue pour avoir lancé des produits innovants et développé des écosystèmes hybrides à la convergence des médias, de la technologie et du divertissement, fait valoir Deezer.



'Nous considérons cette nomination comme une étape supplémentaire dans le déploiement de la stratégie de Deezer', réagissent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



'Les précédentes nominations au niveau de l'équipe de direction avaient favorisé l'innovation-produit, par exemple avec la création des playlists collaboratives entre amis Shaker', rappelle le bureau d'études.



A la Bourse de Paris, l'action Deezer réagissait peu à cette annonce mardi matin, signant un gain de l'ordre de 0,4% en milieu de matinée.





